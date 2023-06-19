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Ткачева Мария Николаевна

Место рождения

Рогатая Балка, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

06.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938

Отец: Резников Николай Федорович

Мать: Резникова Ульяна Ивановна

Рогатая Балка, Петровский, Ставропольский край
Бракосочетание
06.03.1959

Муж: Ткачев Павел Сергеевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.03.1963

Дочь: Ткачева Галина Павловна

Отец ребёнка: Ткачев Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
30.08.1972

Сын: Ткачев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Ткачев Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткачев Павел Сергеевич