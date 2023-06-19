Ткачева Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938
Бракосочетание
06.03.1959
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.03.1963
Дочь: Ткачева Галина Павловна
Отец ребёнка: Ткачев Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.1972
Отец ребёнка: Ткачев Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткачев Павел Сергеевич