Соболева (Базюк) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Базюк) Александра Ивановна

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Место рождения

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

16.10.1925

Дата смерти

26.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1925

Отец: Костриков Иван

Мать: Базюк Домна Антоновна

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина Любовь Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Лариса Петровна

Отец ребёнка: Соболев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Петр Иванович

Смерть
26.10.1999