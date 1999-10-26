Соболева (Базюк) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.10.1925
Дата смерти26.10.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1925
Отец: Костриков Иван
Мать: Базюк Домна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина Любовь Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Лариса Петровна
Отец ребёнка: Соболев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1999