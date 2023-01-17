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Фильчиков Николай Гаврилович

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Место рождения

Колосовка, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.03.1915

Дата смерти

08.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Колосовка, Колосовский муниципальный район, Омская область
Военная служба
1940
Колосовка, Колосовский муниципальный район, Омская область
Призван Колосовским РВК Омской области
Военная награда
04.11.1944
Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
02.07.1951

Сын: Фильчиков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Фильчикова Мария Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фильчикова Мария Ивановна

Смерть
08.06.1985
Омск, город Омск, Омская область
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