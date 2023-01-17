Фильчиков Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения20.03.1915
Дата смерти08.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1940
Призван Колосовским РВК Омской области
Военная награда
04.11.1944
Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
02.07.1951
Сын: Фильчиков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Фильчикова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1985