Овсянникова (Ефимова) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1955
Бракосочетание
07.02.1973
Рождение ребёнка
02.06.1977
Дочь: Гуртикова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Дмитриев Евгений Викторович
Развод
1978
Рождение ребёнка
05.04.1982
Сын: Овсянников Константин Викторович
Отец ребёнка: Овсянников Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно