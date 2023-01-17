Овсянникова (Ефимова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Ефимова) Любовь Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1955

Отец: Ефанкин Михаил Михайлович

Мать: Ефимова Клавдия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.02.1973

Муж: Дмитриев Евгений Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1977

Дочь: Гуртикова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Дмитриев Евгений Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1978

Муж: Дмитриев Евгений Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1982

Сын: Овсянников Константин Викторович

Отец ребёнка: Овсянников Виктор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Виктор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
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