Губина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

22.01.1905

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Калинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Губин Василий

Отец ребёнка: Губин Иван

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1890

Сын: Губин Семен

Отец ребёнка: Губин Иван

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1895

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Губин Иван

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Иван

Смерть
22.01.1905
Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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