Губина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти22.01.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Калинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Губин Василий
Отец ребёнка: Губин Иван
Рождение ребёнка
02.09.1890
Сын: Губин Семен
Отец ребёнка: Губин Иван
Рождение ребёнка
21.12.1895
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Губин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Иван
Смерть
22.01.1905