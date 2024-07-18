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Спиридон Федорович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

05.12.1800

Дата смерти

24.10.1864

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1800

Отец: Федор Петрович

Мать: Анна Тимофеевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа-Марья Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1824

Сын: Павел Спиридонович

Мать ребёнка: Марфа-Марья Ивановна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1827

Сын: Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Марфа-Марья Ивановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1830

Дочь: Федосья Спиридоновна

Мать ребёнка: Марфа-Марья Ивановна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.09.1833

Дочь: Устиния Спиридоновна

Мать ребёнка: Марфа-Марья Ивановна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Николай Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.10.1864

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