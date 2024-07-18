Спиридон Федорович
Место рождения
Дата рождения05.12.1800
Дата смерти24.10.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1800
Отец: Федор Петрович
Мать: Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа-Марья Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1824
Сын: Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Марфа-Марья Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1827
Сын: Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Марфа-Марья Ивановна
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1830
Дочь: Федосья Спиридоновна
Мать ребёнка: Марфа-Марья Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1833
Дочь: Устиния Спиридоновна
Мать ребёнка: Марфа-Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Николай Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.10.1864