Проскурина Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурина Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1974

Отец: Андреев Владимир

Мать: Андреева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1994

Дочь: Куртукова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Васянин Владимир

Рождение ребёнка
2011

Сын: Проскурин Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Проскурин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васянин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскурин Евгений

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