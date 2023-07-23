Проскурина Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1974
Отец: Андреев Владимир
Мать: Андреева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1994
Дочь: Куртукова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Васянин Владимир
Рождение ребёнка
2011
Сын: Проскурин Максим Евгеньевич
Отец ребёнка: Проскурин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васянин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проскурин Евгений