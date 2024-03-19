Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Васильевна

Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтистов Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурина (Локтистова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Локтистов Федор Павлович

Ботвинино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтистов Николай Федорович

Отец ребёнка: Локтистов Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтистов Павел Федорович

Отец ребёнка: Локтистов Федор Павлович

Рождение ребёнка
04.01.1876 ст.

Сын: Локтистов Иван Федорович

Отец ребёнка: Локтистов Федор Павлович

Ботвинино, Чехов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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