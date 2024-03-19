Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурина (Локтистова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Локтистов Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтистов Николай Федорович
Отец ребёнка: Локтистов Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтистов Павел Федорович
Отец ребёнка: Локтистов Федор Павлович
Рождение ребёнка
04.01.1876 ст.
Отец ребёнка: Локтистов Федор Павлович
Смерть
Неизвестно