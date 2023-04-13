Гальцов Ефим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальцов Ефим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гальцов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1871

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1874

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.12.1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.05.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Параскева Петровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно