Гальцов Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гальцов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1871
Рождение ребёнка
18.05.1872
Рождение ребёнка
26.06.1874
Рождение ребёнка
11.07.1875
Рождение ребёнка
11.07.1875
Рождение ребёнка
02.12.1877
Рождение ребёнка
22.06.1880
Рождение ребёнка
15.06.1883
Рождение ребёнка
15.07.1888
Рождение ребёнка
22.02.1891
Рождение ребёнка
31.05.1893
Работа или профессия
Неизвестно