Темников Дмитрий Дометiев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Темникова Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Параскева Семенова
Рождение ребёнка
21.04.1851
Дочь: Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Параскева Семенова
Смерть
Неизвестно