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Темников Дмитрий Дометiев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Темникова Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Параскева Семенова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1851

Дочь: Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Параскева Семенова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно