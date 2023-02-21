Рыдзелева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1921

Сын: Рыдзелев Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Рыдзелев Гавриил Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Первый ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыдзелев Гавриил Петрович

Смерть
Неизвестно
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