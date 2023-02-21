Рыдзелева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1921
Сын: Рыдзелев Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Рыдзелев Гавриил Петрович
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Первый ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно