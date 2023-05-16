Юстин Филатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1765 и 1766 ст.
Дата смерти30.08.1833 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1765 и 1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1805 ст.
Дочь: Ирина Юстинова
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Артемий Юстинов
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Гаврилова
Смерть
30.08.1833 ст.
Причина смерти: от водяной