Юстин Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юстин Филатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1765 и 1766 ст.

Дата смерти

30.08.1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Между 1765 и 1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1805 ст.

Дочь: Ирина Юстинова

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Артемий Юстинов

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Гаврилова

Смерть
30.08.1833 ст.
Причина смерти: от водяной