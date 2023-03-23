Маллер Август
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Маллер Фридрих Августович
Мать ребёнка: не указана
дер. Дятлово, Дрогачевский сельсовет
Рождение ребёнка
1899
Сын: Маллер Альберт Августович
Мать ребёнка: не указана
дер. Дятлово, Дрогачевский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маллер Дмитрий Августович
Мать ребёнка: не указана
дер. Дятлово, Дрогачевский сельсовет
Смерть
Неизвестно