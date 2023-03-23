Маллер Август — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маллер Август

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Маллер Фридрих Августович

Мать ребёнка: не указана

дер. Дятлово, Дрогачевский сельсовет
Рождение ребёнка
1899

Сын: Маллер Альберт Августович

Мать ребёнка: не указана

дер. Дятлово, Дрогачевский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маллер Дмитрий Августович

Мать ребёнка: не указана

дер. Дятлово, Дрогачевский сельсовет
Смерть
Неизвестно
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