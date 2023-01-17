Горбатюк Павел Емельянович
Место рождения
Дата рождения01.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.07.1880
Иоанно-Богословская церковь
Рождение
01.07.1880
Отец: Горбатюк Емельян Иванович
Мать: Мария Емельяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-KJR4
Бракосочетание
17.09.1906
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-8NJ9
Рождение ребёнка
11.08.1907
Мать ребёнка: Горбатюк Мелания Онуфриевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-9C7K
Рождение ребёнка
19.02.1909
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Горбатюк Мелания Онуфриевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-PTD7 12.10.1967 выдано свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
12.04.1911
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Горбатюк Мелания Онуфриевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5GL
Рождение ребёнка
28.07.1912
Сын: Горбатюк Алексей Павлович
Мать ребёнка: Горбатюк Мелания Онуфриевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-DL1L
Рождение ребёнка
05.06.1914
Дочь: Сусанна Павловна
Мать ребёнка: Горбатюк Мелания Онуфриевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-JM8R Выдано свидетельство о рождении 31.01.1969 II-АВ №696594
Смерть
Неизвестно