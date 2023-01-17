Селецкая (Успенская) Евдокия Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селецкая (Успенская) Евдокия Климентовна

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Место рождения

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.02.1832 ст.

Дата смерти

05.07.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1832 ст.

Отец: Успенский Климент Васильевич

Мать: Успенская Минодора Михайловна

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.09.1854 ст.

Сын: Селецкий Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Селецкая Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Селецкий Александр Иванович

Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Селецкий Федор Иванович

Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Селецкий Константин Иванович

Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селецкий Иван Федорович

Смерть
05.07.1898 ст.
Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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