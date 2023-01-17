Селецкая (Успенская) Евдокия Климентовна
Место рождения
Дата рождения16.02.1832 ст.
Дата смерти05.07.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1832 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1854 ст.
Сын: Селецкий Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Селецкая Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Селецкий Александр Иванович
Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Селецкий Константин Иванович
Отец ребёнка: Селецкий Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1898 ст.