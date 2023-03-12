Дроздова (Овчинникова) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Овчинникова) Евгения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

28.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Овчинников Михаил

Мать: Овчинникова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1902

Сын: Дроздов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ул.Надеждинская, дом 1
Бракосочетание
До 1902

Муж: Дроздов Виктор Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дроздов Николай Викторович

Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1913

Муж: Дроздов Виктор Николаевич

Житомир, Житомирська область
~
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Коломенская женская гимназия
Место жительства
Неизвестно
СПб Москва Варшава Житомир Ленинград Полтава
Смерть
28.04.1949
Полтава, Полтавська область
СВД приводит год 1947, но это ошибка: она умерла на Пасху в конце апреля, а Пасха была 2 мая48 и 24 апр49
Похороны
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Павленковское кладбище
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