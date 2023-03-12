Дроздова (Овчинникова) Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти28.04.1949
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Овчинников Михаил
Рождение ребёнка
24.11.1902
Сын: Дроздов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич
ул.Надеждинская, дом 1
Бракосочетание
До 1902
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дроздов Николай Викторович
Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Развод
1913
Житомир, Житомирська область
~
Образование
Неизвестно
Коломенская женская гимназия
Место жительства
Неизвестно
СПб Москва Варшава Житомир Ленинград Полтава
Смерть
28.04.1949
СВД приводит год 1947, но это ошибка: она умерла на Пасху в конце апреля, а Пасха была 2 мая48 и 24 апр49
Похороны
Неизвестно
Павленковское кладбище