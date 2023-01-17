Банкетова (Машнина Мошнина) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1980
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Банкетов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Банкетов Михаил Иванович
Семеновка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение
Около 1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банкетова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Банкетов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банкетова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Банкетов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно