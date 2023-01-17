Банкетова (Машнина Мошнина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкетова (Машнина Мошнина) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1980

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900

Сын: Банкетов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Банкетов Михаил Иванович

Семеновка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение
Около 1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банкетова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Банкетов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банкетова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Банкетов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банкетов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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