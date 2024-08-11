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Федор Васильев

Место рождения

Старицкий уезд, село Иворовское

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Потапова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Димитрий Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Потапова

Костромино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Федоров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Потапова

Костромино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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