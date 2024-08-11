Федор Васильев
Место рожденияСтарицкий уезд, село Иворовское
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Потапова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Димитрий Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Потапова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Федоров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Потапова
Смерть
Неизвестно