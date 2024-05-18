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Наталья Никитична

Место рождения

дер.Богдановка

Дата рождения

Около 1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шканов Семён Иванович

Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Агрипена Ивановна

Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич

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