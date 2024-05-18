Наталья Никитична
Место рождениядер.Богдановка
Дата рожденияОколо 1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Агрипена Ивановна
Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Шканов Иван Васильевич