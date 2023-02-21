Щепеткова (Щепеткова) Настасья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепеткова (Щепеткова) Настасья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Щепетков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: (щепетков) Григорий Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепетков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: (щепетков) Григорий Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (щепетков) Григорий Ефремович

Смерть
Неизвестно
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