Щепеткова (Щепеткова) Настасья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Щепетков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: (щепетков) Григорий Ефремович
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепетков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: (щепетков) Григорий Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно