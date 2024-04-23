Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Миронова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Наталья Миронова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Наталья Миронова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Наталья Миронова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Карп Иванов
Мать ребёнка: Наталья Миронова
Смерть
Неизвестно