Кошкин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Александров Иван Александрович
Мать: не указана
Военная служба
1940
Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Призван Вурнарским РВК Чувашской АССР.
Военная награда
22.04.1943
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Был награжден медалью "За боевые заслуги" За то, что в боях за ст. Абинская и ст. Крымская в марте и апреле 1943 г. обнаружил 5 артиллерийских и 3 миномётный батареи, 5 пулеметные ДЗОТов и несколько б... Показать все
Вступление в партию
Между 22.04.1943 и 11.10.1943
Военная награда
11.10.1944
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Был представлен к награждения орденом "Красная Звезда". Особо отличился в боях за город Новороссийск и при дальнейшем очищении Кубани от немецких оккупантов. В боях за город Новороссийск в период с 3... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Президиумом Верховного Совета СССР был награжден медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (инф. с сайта "Память народа").
Военная награда
01.06.1951
Президиумом Верховного Совета СССР был награжден медалью" За боевые заслуги" (инф. с сайта "Память народа").
Смерть
Неизвестно