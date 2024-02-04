Широков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Андрей

Широков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Маруся

Мать ребёнка: Забелина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Вера

Мать ребёнка: Забелина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Забелина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Василий

Мать ребёнка: Забелина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Забелина Авдотья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.