Широков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Маруся
Мать ребёнка: Забелина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Вера
Мать ребёнка: Забелина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Забелина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Василий
Мать ребёнка: Забелина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Забелина Авдотья
Смерть
Неизвестно