Väljak (Rumessen) Armilde Leonore — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Väljak (Rumessen) Armilde Leonore

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1914

Дата смерти

23.10.1996

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1914

Отец: Rumessen Johannes Eduard

Мать: Rumessen Mall Mathilde

Рождение ребёнка
22.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ostnik Johannes

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ostnik Johannes

Смерть
23.10.1996
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