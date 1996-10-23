Väljak (Rumessen) Armilde Leonore
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1914
Дата смерти23.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1914
Отец: Rumessen Johannes Eduard
Мать: Rumessen Mall Mathilde
Рождение ребёнка
22.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ostnik Johannes
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ostnik Johannes
Смерть
23.10.1996