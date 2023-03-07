Ксения Кондратова
Место рождения
Дата рождения30.01.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1835 ст.
Отец: Кондратий Алексеев
Мать: Акилина Филлипова
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Кондрата Алексеева с женой его Акилиной Филипповой родилась дочь. Ей же имя наречено Ксения Восприимниками были Того же ведомства и той же деревни ... Показать все
Смерть
Неизвестно