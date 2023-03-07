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Ксения Кондратова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

30.01.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
30.01.1835 ст.

Отец: Кондратий Алексеев

Мать: Акилина Филлипова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Кондрата Алексеева с женой его Акилиной Филипповой родилась дочь. Ей же имя наречено Ксения Восприимниками были Того же ведомства и той же деревни ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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