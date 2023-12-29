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Философов Яков Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Философов Семён Андреев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754

Сын: Философов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Философов Егор Яковлев

Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Философов Михайла Яковлев

Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова

Рождение ребёнка
04.03.1771

Сын: Философов ? Яковлев

Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Философова) Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова

Бракосочетание
03.11.1779

Жена: Философова Анна Никитина

Рождение ребёнка
26.12.1782

Дочь: (Философова) Меланья Яковлева

Мать ребёнка: Философова Анна Никитина

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