Философов Яков Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Философов Семён Андреев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Философов Михайла Яковлев
Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова
Рождение ребёнка
04.03.1771
Сын: Философов ? Яковлев
Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Философова) Авдотья Яковлева
Мать ребёнка: Философова Палагея Константинова
Бракосочетание
03.11.1779
Жена: Философова Анна Никитина
Рождение ребёнка
26.12.1782
Дочь: (Философова) Меланья Яковлева
Мать ребёнка: Философова Анна Никитина