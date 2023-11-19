Шелгунов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелгунов Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1970

Сын: Шелгунов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1975

Сын: Шелгунов Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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