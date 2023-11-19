Шелгунов Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1970
Сын: Шелгунов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1975
Сын: Шелгунов Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности