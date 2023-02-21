Голубева Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти01.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1939
Дочь: Пахомова Елена Александровна
Отец ребёнка: Голубев Александр Иванович
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр Александрович
Отец ребёнка: Голубев Александр Иванович
Смерть
01.04.1975