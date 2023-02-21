Голубева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

01.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1939

Дочь: Пахомова Елена Александровна

Отец ребёнка: Голубев Александр Иванович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Александр Александрович

Отец ребёнка: Голубев Александр Иванович

Смерть
01.04.1975
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