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(Кваченкова) Валентина Васильевна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

09.02.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1892 ст.

Отец: Кваченков Василий Акимов

Мать: Кваченкова Анфиса Константинова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Запись №33 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченко и законная жена его Анфиса Константинова; оба православного вероисповедания
Крещение
14.02.1892 ст.
Иоанна Златоуста церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Константин Андреев Лупкин и Астраханского мещанин Алексея Петрова Курочкина жена Параскева Акимова Таинство крещения совершал священник Николай Сластушенский... Показать все
Место жительства
1900 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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