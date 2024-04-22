(Кваченкова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1892 ст.
Запись №33 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченко и законная жена его Анфиса Константинова; оба православного вероисповедания
Крещение
14.02.1892 ст.
Иоанна Златоуста церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Константин Андреев Лупкин и Астраханского мещанин Алексея Петрова Курочкина жена Параскева Акимова Таинство крещения совершал священник Николай Сластушенский... Показать все
Место жительства
1900 ст.
Смерть
Неизвестно