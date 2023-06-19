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Дементий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Федор Андреевич

Мать: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
Между 1781 и 1785

Дочь: Татьяна Дементьевна

Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Петр Дементьевич

Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Аграфена Дементьевна

Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Силачев Семен Дементьевич

Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова

Рождение ребёнка
08.06.1798 ст.

Дочь: Акулина Дементьевна

Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1801 ст.

Сын: Митрофан Дементьевич

Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1814
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния