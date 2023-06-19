Дементий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Федор Андреевич
Мать: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1785
Дочь: Татьяна Дементьевна
Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Петр Дементьевич
Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Аграфена Дементьевна
Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Силачев Семен Дементьевич
Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова
Рождение ребёнка
08.06.1798 ст.
Дочь: Акулина Дементьевна
Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова
Рождение ребёнка
04.06.1801 ст.
Сын: Митрофан Дементьевич
Мать ребёнка: Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814