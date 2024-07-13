Сплошная (Черняк) Александра Малахиевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1888
Жених - 20 лет 1м браком Невеста - 17 лет девица Поручители По жениху: - Киселев Трофим - Горлинский Агапон По невесте: - Селяев Павел - Черняк Вакх
Рождение ребёнка
12.01.1890
Отец ребёнка: Сплошный Давид Семёнович
Восприемники: 1. Шутов Онисим Моисеевич 2. Новикова Андрея дочь девица Христина
Рождение ребёнка
14.08.1892
Отец ребёнка: Сплошный Давид Семёнович
Восприемники: 1. Новиков Иван Андреевич 2. Сплошного Семена дочь девица Федосья
Смерть
Неизвестно