Сплошная (Черняк) Александра Малахиевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сплошная (Черняк) Александра Малахиевна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1888

Муж: Сплошный Давид Семёнович

Жених - 20 лет 1м браком Невеста - 17 лет девица Поручители По жениху: - Киселев Трофим - Горлинский Агапон По невесте: - Селяев Павел - Черняк Вакх
Рождение ребёнка
12.01.1890

Сын: Сплошной Павел Давидович

Отец ребёнка: Сплошный Давид Семёнович

Восприемники: 1. Шутов Онисим Моисеевич 2. Новикова Андрея дочь девица Христина
Рождение ребёнка
14.08.1892

Сын: Сплошной Давид Давидович

Отец ребёнка: Сплошный Давид Семёнович

Восприемники: 1. Новиков Иван Андреевич 2. Сплошного Семена дочь девица Федосья
Смерть
Неизвестно

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