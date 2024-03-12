Саксина (Курзаева) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1931
Дочь: Казанцева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1939
Дочь: Саксина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1951
Дочь: Попкова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саксина дочь Васильевна
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно