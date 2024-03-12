Саксина (Курзаева) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина (Курзаева) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1931

Дочь: Казанцева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1939

Дочь: Саксина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1951

Дочь: Попкова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саксин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саксина дочь Васильевна

Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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