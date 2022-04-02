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Банных Никита Андреевич
Банных Никита Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.2022
Пол
Мужской
Отец
Банных Андрей
Мать
Авилова Мария Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2022
Отец:
Банных Андрей
Мать:
Авилова Мария Сергеевна
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