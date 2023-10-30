Макеева Миропья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева Миропья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киндей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.?.1892

Сын: Макеев Иван

Отец ребёнка: Макеев Евдоксей

Рождение ребёнка
05.01.1897

Сын: Макеев Филипп

Отец ребёнка: Макеев Евдоксей

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Макеев Иван

Отец ребёнка: Макеев Евдоксей

Рождение ребёнка
1903

Сын: Макеев Антон

Отец ребёнка: Макеев Евдоксей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Макеев Евдоксей

Смерть
Неизвестно
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