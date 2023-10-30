Макеева Миропья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киндей
Рождение ребёнка
10.?.1892
Сын: Макеев Иван
Отец ребёнка: Макеев Евдоксей
Рождение ребёнка
05.01.1897
Сын: Макеев Филипп
Отец ребёнка: Макеев Евдоксей
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Макеев Иван
Отец ребёнка: Макеев Евдоксей
Рождение ребёнка
1903
Сын: Макеев Антон
Отец ребёнка: Макеев Евдоксей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Макеев Евдоксей
Смерть
Неизвестно