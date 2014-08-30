Новожёнова Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожёнова Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1924

Дата смерти

30.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1951

Дочь: Кикина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Новожёнов Василий

Рождение ребёнка
28.11.?

Дочь: Юрина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Новожёнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожёнов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Новожёнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожёнов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Новожёнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Новожёнов Василий

Смерть
30.08.2014
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