Новожёнова Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1924
Дата смерти30.08.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1951
Дочь: Кикина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Новожёнов Василий
Рождение ребёнка
28.11.?
Дочь: Юрина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Новожёнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожёнов Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Новожёнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожёнов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Новожёнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Новожёнов Василий
Смерть
30.08.2014