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Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Евтеев Дмитрий Власович

Мать: Калинкиина Наталия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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