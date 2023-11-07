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Георгий
Георгий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Евтеев Дмитрий Власович
1880 г.р.
Мать
Калинкиина Наталия Гавриловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Евтеев Дмитрий Власович
Мать:
Калинкиина Наталия Гавриловна
Смерть
Неизвестно
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