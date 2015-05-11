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Пудовкина Дарина Николаевна
Пудовкина Дарина Николаевна
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Древо
Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
11.05.2015
Пол
Женский
Отец
Пудовкин Николай Владимирович
1983 г.р.
Мать
Яковлева Екатерина Ивановна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2015
Отец:
Пудовкин Николай Владимирович
Мать:
Яковлева Екатерина Ивановна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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