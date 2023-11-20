Гулаков Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1901
Мать ребёнка: Гулакова Маланья
Мглинщина, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гулаков (gulakov) Семен Захарович (Semen Zakharovich)
Мать ребёнка: Гулакова Маланья
Орловская обл., Мглинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулаков Исаак Захарович ??
Мать ребёнка: Гулакова Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулаков Илья Захарович ??
Мать ребёнка: Гулакова Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гулакова Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гулакова Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулаков Братья В Симонтовке
Мать ребёнка: Гулакова Маланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулакова Маланья
Смерть
Неизвестно