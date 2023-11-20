Гулаков Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулаков Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Гулаков Иван Захарович

Мать ребёнка: Гулакова Маланья

Мглинщина, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Гулаков (gulakov) Семен Захарович (Semen Zakharovich)

Мать ребёнка: Гулакова Маланья

Орловская обл., Мглинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулаков Исаак Захарович ??

Мать ребёнка: Гулакова Маланья

Симонтовка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулаков Илья Захарович ??

Мать ребёнка: Гулакова Маланья

Симонтовка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулаков Федка (Федор)

Мать ребёнка: Гулакова Маланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулаков Антон Захарович

Мать ребёнка: Гулакова Маланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулаков Братья В Симонтовке

Мать ребёнка: Гулакова Маланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулакова Маланья

Смерть
Неизвестно
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