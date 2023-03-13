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(Соломахина) Пелагея Алексеевна
(Соломахина) Пелагея Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 01.01.1745
Пол
Женский
Отец
Соломахин Алексей Федорович
После 1722 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1745
Отец:
Соломахин Алексей Федорович
Мать: не указана
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