(Соломахина) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Соломахина) Пелагея Алексеевна

(Соломахина) Пелагея Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1745

Пол

Женский

Отец

После 1722 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1745

Отец: Соломахин Алексей Федорович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close