Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения21.02.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1902
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Усачева) Луиза Васильевна
Отец ребёнка: Усачев Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усачев Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Усачева) Валерия Васильевна
Отец ребёнка: Усачев Василий Григорьев