Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1902

Отец: Боровиков Тимофей Федоров

Мать: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Усачева) Луиза Васильевна

Отец ребёнка: Усачев Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усачев Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Усачева) Валерия Васильевна

Отец ребёнка: Усачев Василий Григорьев

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