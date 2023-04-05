Верховская (Ватулина) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1800
Дочь: Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович
Рождение ребёнка
13.05.1805
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верховский Иван Филиппович
Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович
Работа или профессия
Неизвестно