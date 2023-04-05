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Верховская (Ватулина) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1800

Дочь: Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович

Рождение ребёнка
13.05.1805

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верховский Иван Филиппович

Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Верховский Филипп Богданович

Работа или профессия
Неизвестно