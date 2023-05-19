Можейко (Можейко (Клекоцюк)) Мария Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875
Отец: Клекоцюк Казимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1875
Дочь: Ефимов Софья Николаевна
Отец ребёнка: Цыбульский Николай
Рождение ребёнка
01.01.1906
Дочь: Калашникова Надежда
Отец ребёнка: Можейко Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбульский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Можейко Иосиф
Смерть
Неизвестно