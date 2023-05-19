Можейко (Можейко (Клекоцюк)) Мария Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можейко (Можейко (Клекоцюк)) Мария Казимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875

Отец: Клекоцюк Казимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1875

Дочь: Ефимов Софья Николаевна

Отец ребёнка: Цыбульский Николай

Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Калашникова Надежда

Отец ребёнка: Можейко Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбульский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можейко Иосиф

Смерть
Неизвестно