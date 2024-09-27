Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Петровна

Васса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Аверьянович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Аграфена Никитична

Отец ребёнка: Никита Аверьянович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Емельян Никитич

Отец ребёнка: Никита Аверьянович

Смерть
Неизвестно

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