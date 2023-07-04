Исаева (Соболева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Соболева) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соболев Алексей Поликарпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Исаев Николай

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Николай

Смерть
Неизвестно
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