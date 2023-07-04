Исаева (Соболева) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соболев Алексей Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Исаев Николай
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Николай
Смерть
Неизвестно