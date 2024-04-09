Лукьян Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Агафон Кузьмин
Мать: Меланья Амвросимова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Сидор Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Кондратей Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Савелий Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Никита Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1756