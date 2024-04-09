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Лукьян Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Около 1717 г.р.
Около 1721 г.р.
Около 1729 г.р.
Около 1738 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Агафон Кузьмин

Мать: Меланья Амвросимова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Сидор Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Кондратей Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Савелий Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Никита Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1756

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