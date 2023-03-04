Батура Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1987
Бракосочетание
04.02.2012
Жена: Батура Анна Николаевна
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.05.2012
Дочь: Батура Ксения Александровна
Мать ребёнка: Батура Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.2017
Сын: Батура Василий Александрович
Мать ребёнка: Батура Анна Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.2018
Сын: Батура Михаил Александрович
Мать ребёнка: Батура Анна Николаевна