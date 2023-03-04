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Батура Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1987

Отец: Батура Василий Кузьмич

Мать: Батура Екатерина Васильевна

Бракосочетание
04.02.2012

Жена: Батура Анна Николаевна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.05.2012

Дочь: Батура Ксения Александровна

Мать ребёнка: Батура Анна Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.2017

Сын: Батура Василий Александрович

Мать ребёнка: Батура Анна Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.2018

Сын: Батура Михаил Александрович

Мать ребёнка: Батура Анна Николаевна

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