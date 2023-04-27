ЗЕМЛЯНКИН Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЗЕМЛЯНКИН Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Землянкина Анатолий

Мать ребёнка: не указана

кемеровская обл.
Рождение ребёнка
1933

Сын: Землянкина Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1938

Сын: Землянкин павел

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1991
кемеровская обл.