ЗЕМЛЯНКИН Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Землянкина Анатолий
Мать ребёнка: не указана
кемеровская обл.
Рождение ребёнка
1933
Сын: Землянкина Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Землянкин павел
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1991
кемеровская обл.