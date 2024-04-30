Гросу Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гросу Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жорня (Гроссу) Ирина

Мать ребёнка: Елена Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гросу Иван

Мать ребёнка: Елена Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссу Виктор

Мать ребёнка: Елена Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссу Арсений

Мать ребёнка: Елена Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гроссу) Мария

Мать ребёнка: Елена Федорова

Рождение ребёнка
06.04.1890

Сын: Георгий

Мать ребёнка: не указана

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