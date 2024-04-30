Гросу Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жорня (Гроссу) Ирина
Мать ребёнка: Елена Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гросу Иван
Мать ребёнка: Елена Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссу Виктор
Мать ребёнка: Елена Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссу Арсений
Мать ребёнка: Елена Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гроссу) Мария
Мать ребёнка: Елена Федорова
Рождение ребёнка
06.04.1890
Сын: Георгий
Мать ребёнка: не указана