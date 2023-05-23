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Глебов Константин Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1928

Дата смерти

10.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928

Отец: Глебов Фёдор Степанович

Мать: Глебова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
18.01.1954

Дочь: Чистякова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Глебова Валентина

Рождение ребёнка
04.01.1959

Сын: Глебов Александр Константинович

Мать ребёнка: Глебова Валентина

Смерть
10.12.1978