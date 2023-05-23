Глебов Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1928
Дата смерти10.12.1978
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928
Отец: Глебов Фёдор Степанович
Мать: Глебова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
18.01.1954
Дочь: Чистякова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Глебова Валентина
Рождение ребёнка
04.01.1959
Сын: Глебов Александр Константинович
Мать ребёнка: Глебова Валентина
Смерть
10.12.1978