Ерофеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрофеева Мария

Ерофеева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1911

Сын: Ерофеев Федор

Отец ребёнка: Ерофеев Михаил

по старому стилю 6 февраля 1911г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Ерофеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Кузьма

Отец ребёнка: Ерофеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слугина Наталья

Отец ребёнка: Ерофеев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Михаил