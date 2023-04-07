Ерофеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1911
Сын: Ерофеев Федор
Отец ребёнка: Ерофеев Михаил
по старому стилю 6 февраля 1911г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Ерофеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Кузьма
Отец ребёнка: Ерофеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слугина Наталья
Отец ребёнка: Ерофеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофеев Михаил